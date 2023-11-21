عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 21 تشرين الثاني 2023

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الأخبار: غزة... الهدنة مقابل التبادل أقرب

مشروع وصاية عسكرية بريطانية على لبنان

خط «مباشر» بين بيروت وتل أبيب: أنظمة تشويش على اتصالات المقاومة؟

نداء الوطن: مشروع لتطويع 8 آلاف جندي والراعي مع "القائد" إلى النهاية

قلق أميركي متزايد من حرب لبنان وإسرائيل تضغط لانسحاب "الحزب"

النهار: هوكشتاين مجدداً يسابق خطر حرب على لبنان

الجمهورية: تحرك أميركي لتجنب حربٍ إقليميةٍ

بايدن: إتفاق وشيك بشأن الرهائن

البناء: مؤشرات أميركية «اسرائيلية» فلسطينية قطرية على قرب اعلان الهدنة والتبادل / المقاومة تلهب شمال غزة بوجه الاحتلال وعشرات الصواريخ تسقط على تل أبيب / 4 صواريخ بركان تدمّر موقع برانيت… وهوكشتاين في تل أبيب لمنع توسع الحرب



اللواء: تدخل أميركي مباشر لاحتواء انزلاق إسرائيل إلى حرب مع لبنان

«القوات» في بكركي لفرض التمديد لعون..وقرار بتعويم صفقة الفيول معدّلة

l'orient le jour: Au pays de Hassan Nasrallah, le « crime » est à géométrie variable