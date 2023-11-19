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بين صدمة الأمين العام للأمم المتحدة جراء عدد الضحايا المدنيين في غزة، وإعلان المرشد الأعلى الإيراني أن دخول المستشفيات أو بيوت الناس لا يشكل انتصاراً، وعلى وقع تصريح تصعيدي لرئيس الوزراء الاسرائيلي، انطلق اليوم الرابع والاربعون للموت والدمار في غزة، مع تركز القتال في جنوب القطاع. بنيامين نتنياهو الذي حاول تبرير موضوع المساعدات الانسانية بالحفاظ على الجو الدولي المؤاتي للعملية العسكرية، وبمحاولة تحرير عدد من الرهائن، شكر مرارا من وصفه بالصديق الكبير لاسرائيل جو بايدن، راسماً ثلاثة خطوط حمر للعدوان:



اولا، تدمير حماس بشكل نهائي.

ثانيا، اعادة جميع الاسرى.

وثالثاً، منع تحول غزة من جديد الى بؤرة ارهابية على حد وصفه.



الا ان اليوم الرابع والاربعين سجل تحولاً ميدانياً في غاية الخطورة، نظراً الى دلالاته الكبرى الى احتمال توسع الحرب في حال طال أمد العدوان، تمثل في إعلان الحوثيين الاستيلاء على سفينة تجارية اسرائيلية في البحر الاحمر واقتيادها مع طاقمها، مع التشديد على مواصلة العمليات حتى وقف الهجوم على غزة، وهو ما اعتبرته رئاسة وزراء الإحتلال على الفور عملاً إرهابياً إيرانياً، سيؤثر في الملاحة الدولية في المنطقة.



اما في لبنان، فالردود المضبوطة للمقاومة مستمرة جنوبا على طول المنطقة الحدودية، مع تسجيل أكثر من عملية نوعية.



وفي غضون ذلك، تتجه الانظار في الساعات والايام المقبلة الى مصير قيادة الجيش، التي تشكل مدار بحث بين المعنيين، في وقت باتت الجلسة الحكومية غداً في مهب الريح.