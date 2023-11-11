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نصرالله: الكلام في لبنان يبقى للميدان وإذا أرادت أميركا وقف العمليات ضد قواعدها العسكرية في المنطقة فعليها وقف العدوان على غزة

11
NOVEMBER
2023
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اعتبر الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، أن "الكلام في لبنان يبقى للميدان والعيون يجب أن تبقى شاخصة نحوه وهذه المعركة ليست كبقية المعارك".

وشدّد نصرالله في كلمة له بمناسبة "يوم الشهيد"، على أن "الشعب اللبناني تمسك بالمقاومة أكثر بعد كل مجازر العدو ولم يتخلَّ عنها على الاطلاق"، كاشفاً "أننا نواصل العمل عل الجبهة اللبنانية وندخل يوميا مسيرات استطلاع إلى اسرائيل وبعضها يعود حاملا معه الصور المطلوبة".

وقال: "هناك ارتقاء بعمل المقاومة على الجبهة اللبنانية بالاسبوع الاخير مع ارتقاء كمي على مستوى عدد العمليات كما على مستوى نوع السلاح فنحن للمرة الاولى بتاريخ المقاومة نستخدم المسيرات الهجومية".

من جهة أخرى، رأى نصرالله أن كل القتل والارهاب والتوحش في غزة له هدف وأن أحد الاهداف الاساسية هو إخضاع شعوب المنطقة وإسقاط إرادة المطالبة بالحقوق المشروعة والاستسلام عن دوافع المقاومة.

وأشار نصرالله الى أن "تبدل الرأي العام العالمي وانكشاف زيف الادعاءات الاسرائيلية تحوّل مهم جدا ويصب في صالح المقاومة"، لافتا الى أنه "منذ 7 تشرين الاول الرهان هو على الميدان في غزة والاسرائيلي عاجز عن تقديم صورة انتصار".

ولفت الى أن "العدو يلحق بنفسه الكثير من الخسائر ومنها أن حقيقته الوحشية والهمجية تتضح أكثر لشعوب المنطقة والعالم".

الى ذلك، أشار الى أنه "إذا أرادت الولايات المتحدة وقف العمليات ضد قواعدها العسكرية في المنطقة فعليها وقف العدوان على غزة وهذه هي المعادلة"، لافتا الى أن "الحيثية الاساسية التي انطلقت منها الاستهدافات على القواعد الاميركية في سوريا والعراق هي حرب غزة وفكرة التضامن معها".

وعن القمة العربية والاسلامية الاستثنائية التي انعقدت في الرياض، اعتبر نصرالله أن "الحد الأدنى المطلوب من القمة هو أن يقف العالم العربي والاسلامي وقفة رجل واحد وأن يصرخ بوجه الاميركيين وأن يطالبهم بجدية بوقف الحرب".
 
وقال: "سوريا تحمل مع محور المقاومة عبئاً كبيراً جداً وهي تحتضن حركات المقاومة وتتحمل تبعات هذا الامر ".

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