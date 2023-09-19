وزارة الخارجية أسفت لتجدد الاعمال العسكرية في اقليم ناغورني كاراباخ

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أسفت وزارة الخارجية والمغتربين "لتجدد الاعمال العسكرية في اقليم ناغورني كاراباخ"، وأعربت عن "قلقها البالغ إزاء هذا الاعمال الحربية المستجدة والقتل والتدمير ".

كما ودعت إلى "وقف الأعمال العسكرية، واحترام وقف إطلاق النار"، مشددة على "ضرورة ضبط النفس وتجنب التصعيد العسكري واحترام مبادئ القانون الدولي والاتفاقات الموقعة".

وشجبت أيضا "إستهداف وقتل المدنيين والابرياء العزل".

وكذلك دعت الوزارة الى "اعتماد الحلول السلمية لفض النزاعات المكرسة في شرعة الامم المتحدة، لعودة الامن والاستقرار الى إقليم ناغوزني كاراباخ".