مكتب المفتي زكريا ينفي حصول اي اشكال مع مرافقي مفتي الجمهورية

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صدر عن المكتب الإعلامي لمفتي عكار الشيخ زيد زكريا التوضيح التالي:"تناولت بعض المواقع الإلكترونية خبرا عن وقوع اشكال مع مرافقي سماحة مفتي الجمهورية، يهمنا أن نوضح أن الخبر غير صحيح ولم يحصل أي اشكال، بل جل ما حصل كان مجرد ترتيبات لوجستية في مواقف سيارات دار الفتوى فقط فحصل سوء تفاهم بين حرس دار الفتوى وبين شرطي احدى البلديات ، لذا لزم التنويه.

ونطالب المواقع الإلكترونية بتوخي الدقة وعدم نشر الاشاعات التي يبثها المصطادون بالماء العكر ، ونطالبها بنشر هذا التوضيح على صفحاتهم عملا بقانون المطبوعات والنشر وحق الرد".