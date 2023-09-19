ميقاتي من نيويورك: قلقٌ.. ولبنان لم يعد يتحمّل المزيد من النازحين!

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اجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس، في مقر الامانة العامة في نيويورك.

وفي خلال اللقاء، جدد غوتيريس "تأكيد التزام الأمم المتحدة المستمر بدعم الشعب اللبناني"، وأعرب عن تقديره "لسخاء لبنان في استضافة النازحين السوريين". واكد انه "سيعمل مع الدول المانحة على زيادة الدعم للاسر الاكثر فقرا في لبنان وحل ازمة النازحين".

بدوره، شكر رئيس الحكومة الامم المتحدة "على دعمها للبنان على الصعد كافة". وشكر غوتيريس "على دعمه الموقف اللبناني خلال عملية التجديد لولاية اليونيفيل". وجدد" تأكيد التزام لبنان القرارات الدولية"، ودعا" الامم المتحدة الى دعم لبنان لوقف الانتهاكات الاسرائيلية لسيادته". وأعرب" عن قلق لبنان من ارتفاع اعداد النازحين السوريين، ومن عدم قدرته على تحمل المزيد خصوصا في ظل الازمة الاقتصادية والمالية الحادة التي يعاني منها".