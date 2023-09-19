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استعدّوا.. أمطارٌ وبرق ورعدٌ!

19
SEPTEMBER
2023
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ،  غائما جزئيا مع رياح ناشطة احيانا ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة، يتحول تدريجيا الى غائم أحيانا مع احتمال امطار متفرقة في المناطق الشمالية والداخلية، ويحتمل حدوث برق و رعد في البقاع الشمالي اعتبارا من الظهر ، مع  ضباب كثيف على المرتفعات .

وجاء في النشرة الاتي:

-الحال العامة: طقس صيفي معتدل يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط ، يتحول الى متقلب اعتبارا من الأربعاء بسبب تأثير منخفض جوي متمركز على السواحل التركية ويتجه نحو قبرص .

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر ايلول في بيروت  بين 24 و 32 درجة، وفي مدينة زحلة بين 16 و32 درجة.

تحذير: من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية .

-الطقس المتوقع في لبنان:
الثلاثاء:  قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض محدود في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر.
الأربعاء:  غائم جزئيا مع رياح ناشطة احيانا ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة، يتحول تدريجيا الى غائم أحيانا مع احتمال امطار متفرقة في المناطق الشمالية والداخلية، ويحتمل حدوث برق و رعد في البقاع الشمالي اعتبارا من الظهر ، مع  ضباب كثيف على المرتفعات .
الخميس:  غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع رياح ناشطة، دون تعديل في درجات الحرارة على الساحل وعلى الجبال وارتفاعها بشكل طفيف في الداخل . يتكون الضباب على المرتفعات وتهطل أمطار خفيفة متفرقة فجرا بخاصة في المناطق الشمالية والجبلية، على ان يستقر الطقس تدريجيا خلال النهار.
الجمعة: غائم جزئيا الى قليل الغيوم مع ارتفاع في درجات الحرارة في المناطق الداخلية والجبلية.

-الحرارة على الساحل من 22 الى 29 درجة، فوق الجبال من 13 الى 22 درجة، في الداخل من 15 الى 32 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية نهار ، جنوبية شرقية ليلا، سرعتها بين 12 و 25 كلم/س.
-الانقشاع: جيد الى متوسط أحيانا على الساحل ، سيء أحيانا خصوصا بعد الظهر على المرتفعات بسبب الضباب.
-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و 75 %.

-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج شمالا، مائج جنوبا، حرارة سطح الماء: 29 درجة.
-الضغط الجوي: 759 ملم زئبق
-ساعة شروق الشمس: 6,24 
-ساعة غروب الشمس: 18,38

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