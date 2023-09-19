أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 19 أيلول 2023

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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

قال دبلوماسي خليجي إن النفي الأميركي للأبعاد السياسية لصفقة التبادل مع إيران مجرد موقف إعلامي لأن ركيزة الاتفاق تقوم على عدم ممانعة واشنطن بتمكين إيران مالياً واقتصادياً بما يلغي مفاعيل العقوبات التي تتخذ من الملف النووي عنواناً مقابل تحقيق مصالح أميركية لا تتصل بالملف النووي ما يعني أن تفاهمات إقليمية أميركية إيرانية مصلحية يمكن ان تنتج اتفاقاً يلغي العقوبات وأن الملف النووي يمكن أن يستعمل كعنوان.

خفايا

قال مصدر نيابي إن سقوط ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور بات محسوماً، لكن محاولة استخدامه لإسقاط ترشيح الوزير السابق سليمان فرنجية قد فشلت وصارت الرئاسة محصورة بين اثنين هما فرنجية وقائد الجيش الذي يقول عن فرضية ترشيحه أحد خبراء الدستور أنه يفهم الترشيح سياسياً ووطنياً، لكنه لا يستطيع فهم كيف يجمع البعض بين دعم هذا الترشيح والدعوة إلى احترام الدستور؟



اللواء: أسرار



همس

بات بحكم المؤكد بأن تياراً سياسياً ليس بوارد تسهيل مهمة موفد رئاسي غربي..



لغز



ما تزال أصداء ما دار في كواليس الإجتماعات بين بعثة صندوق النقد الدولي والسياسيين والماليين اللبنانيين تتوالى في أجواء فضائح الاداريين السياسية والمالية..

غمز

لاحظت أوساط معنية أن الشلل القضائي ساهم أيضاً بإطفاء قضية ملاحقة مسؤول نقدي سابق..



نداء الوطن: خفايا

تدخلت مرجعية دينية لثني سفير في وزارة الخارجية عن قراره بالاستقالة بعدما تلقى عرضاً للعمل في الخارج.

يقول دبلوماسيون عرب في مجالسهم إنّهم لا يرون امكانية انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال العام الحالي، والأرجح أنّ الاستحقاق مؤجل للعام المقبل.

يقال إنّ وزيراً غاب لفترة عن مجلس الوزراء، وشارك في الجلسة الأخيرة، فاجأ المشاركين من الوزراء بحجم «التنفيخ» الحاصل في وجهه.