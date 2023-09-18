"إنذارات" قبل بداية العام الدراسي!

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قام مراقبو وزارة الإقتصاد والتجارة مصلحة حماية المستهلك بجولات تفتيشية في بعض احياء مدينة النبطية وساحتها العامة وبلدة كفررمان بحضور رئيس المصلحة محمد بيطار في المؤسسات والمحال التجارية، خصوصا التي تبيع حاجات ولوازم التلاميذ وطلاب المدارس والثانويات والجامعات والمعاهد من دفاتر وقرطاسية وخلافه للتأكد من إعلان الأسعار والكشف على فواتير الشراء لإحتساب نسب الأرباح ، وقد وجهت إنذارات وتنبيهات إلى بعض أصحاب تلك المؤسسات بضرورة التزام القوانين والقرارات الصادرة عن الوزارة تحت طائلة تسطير محاضر ضبط بحق المخالفين.