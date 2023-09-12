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السفارة الفرنسية: لودريان سيؤكد خلال لقاءاته مع الجهات الفاعلة ضرورة الخروج من الافق السياسي المسدود

12
SEPTEMBER
2023
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وزعت السفارة الفرنسية في لبنان بيانا عن زيارة الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية الفرنسية السيد جان إيف لودريان إلى لبنان، واشارت فيه الى ان " السيد لودريان يجري زيارة إلى لبنان للمرة الثالثة وتستمر حتى 15 الحالي، في إطار مهمته المتمثلة في المساعي الحميدة التي استهلت في شهر تموز الماضي بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية وقطر ومصر.
 
وسيجري محادثات جديدة تندرج في سياق المباحثات التي أجراها خلال مهمتيه السابقتين، مع جميع الجهات الفاعلة السياسية الممثلة في البرلمان والتي انتخبها اللبنانيون والتي تتحمل مسؤولية انتخاب رئيس الجمهورية.
 
وسيؤكد ضرورة الخروج من الأفق السياسي المسدود حاليا، وسيتطرق مع جميع الجهات الفاعلة، إلى المشاريع ذات الأولوية التي ينبغي لرئيس الجمهورية الجديد أن يعالجها بغية تيسير بلورة حل توافقي في البرلمان وسد الفراغ المؤسسي.
 
وتعتزم فرنسا، كما ذكر رئيس الجمهورية الفرنسية ووزيرة أوروبا والشؤون الخارجية خلال مؤتمر السفراء، العمل من أجل سيادة لبنان واستقراره، "وهذا البلد بحد ذاته، لم تتخل عنه فرنسا. ويمثل انتخاب رئيس للجمهورية اليوم ضرورة ملحة وخطوة أولى في سبيل إعادة تحريك المؤسسات السياسية".
 
ولا يزال الوضع الراهن يتدهور ومؤسسات الدولة تتضعضع على نحو مقلق وذلك أيضا في سياق غياب حاكم لمصرف لبنان حالي وتوترات أمنية وبرلمان لم يعد يجتمع بغية التصويت على قوانين ضرورية من أجل إنعاش البلاد وازدهار اللبنانيين، وتضخم جامح واقتصاد يعتمد على السيولة ويقوض سيادة لبنان ويدفع القوات النابضة إلى مغادرته".

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