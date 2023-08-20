مليون و350 ألف وافِد الى لبنان حتى الآن و132 مهرجاناً أضاءت سماءه

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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

برز خبر مفرح أعلنه وزير السياحة وليد نصّار خلال اختتام وزارة السياحة المهرجانات الكبيرة لهذا العام والتي وصلت الى 132 مهرجاناً منذ أول تموز الفائت بمهرجان إهمج السياحي بنسخته العاشرة، الذي توّجه سلطان الطرب جورج وسوف أمس بأمسية لا تُنسى من الطرب الأصيل استقطبت خمسة آلاف شخص من قضاء جبيل والقرى المجاورة.

وكشف نصّار عن أنّ عدد الوافدين الى لبنان وصل حتى يوم أمس الى مليون و350 الفأً من بينهم 30 في المئة من الأجانب.



وقدّم نصّار درعاً تقديرية لوسوف، تقديراً «لموهبته الاستثنائية التي أسهمت في دعم القطاع السياحي». كما تسلّم درعاً تقديرية من رئيس البلدية ورئيسة جمعية انماء إهمج. إشارة الى أنّ المهرجان يستمر حتى مساء اليوم الاحد ويحيي الليلة الاخيرة الفنانان هشام الحاج ومعين شريف.

هذا، وأحيت بيروت مساء أمس حفلة غنائية ضخمة مع «الهضبة» عمرو دياب قبالة الشاطىء حضرها آلاف الأشخاص.