أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 1 آب 2023

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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

توقعت مصادر إقليمية بارزة انعقاد اجتماع روسي إيراني سوري على مستوى دبلوماسي وأمني قريباً لمناقشة وتقييم حصيلة السياسات والتوجّهات التي تمّ اعتمادها في التعامل مع الاحتلالين التركي والأميركي. وتوقعت تخفيف التركيز على التفاهمات مع تركيا والتوجّه نحو أولوية إخراج الاحتلال الأميركي، خصوصاً تحرير ثروات النفط والغاز.



خفايا

قال مصدر مصرفي إنه رغم الحملة المنظمة التي تقودها محطة تلفزيونية لبثّ الشائعات التي توحي بمواجهة سوق الصرف مشاكل بنيوية مع رحيل الحاكم السابق، فإن المناخ في المصارف وبين الصرافين وفي السوق يوحي بالاطمئنان إلى سعر الصرف ولا يتوقع حدوث أي تقلبات.



اللواء: أسرار

لغز

تجمع كالعادة طامحون لدى مفاتيح نيابية وحزبية لدخول معترك التوظيف بدل النواب الأربعة الذين شيعوا نبأ عزمهم على الاستقالة!



غمز

يطمح وزير في حكومة تصريف الأعمال إلى الإرتقاء إلى رتبة وزير سيادي، عندما تحين الفرصة، وفي وزارة تعنى بالشؤون الخارجية..

همس

أبدت جهات دولية مالية وغير مالية تشجيعاً مباشراً للحاكم الأول لتسلُّم مهامه بعد التعرُّف إلى شخصيته وقدراته..

نداء الوطن: خفايا

علم أنّ أعمال نائب شمالي محسوب على محور معارض، توقفت بشكل مفاجئ في دولة عربية على رغم تأييده سياسة تلك الدولة.

قام وسطاء بمحاولة ترميم العلاقات بين حزب تاريخي وشخصيات حزبية اعترضت على ترشيحات الحزب خلال الانتخابات النيابية، والنتيجة كانت سلبية برفض هذه الشخصيات العمل تحت جناح القيادة الحالية.

يجري الحديث عن تقرير متعلق بالوضع في مطار بيروت قد يتم الاعلان عنه في أيلول المقبل في حال استمر الجمود الرئاسي على حاله، وهو ما فهم على أنّه بمثابة ورقة ضغط يحتفظ بها معدو التقرير من جهات خارجية نافذة لاستعمالها عند اللزوم.