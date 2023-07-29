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السيد نصر الله في ختام المسيرة العاشورائية: واجبنا أن نكون حاضرين في كل الميادين وكلّ الساحات

29
JULY
2023
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قال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، في ختام المسيرة العاشورائية المركزية في الضاحية الجنوبية لبيروت إننا “نتوجّه في يوم المصيبة والعزاء الى رسول الله الأعظم وأمير المؤمنين والسيدة الزهراء والإمام الحسن وأئمتنا وساداتنا وقادتنا وإمام زماننا بالتعبير عن المواساة لما أصاب كريمهم وأولاده وأصحابه، ونعبّر عن وفائنا وولائنا من خلال هذا الحضور الكبير”.

وتابع سماحته:” رسالتكم من خلال الحضور المباشر والقبضات المرتفعة تعبر عن الصبر والثبات والبقاء في الميدان والتحمّل والعزم الراسخ في مواصلة الطريق”.

واضاف السيد ” يجب أن تفهم حكومتا السويد والدانمارك وكلّ العالم أننا أمة لا تتحمّل الاعتداء والإساءة الى رموزها ومقدساتها ولا الى نبيّها ولا الى مصحفها، و اذا كان هناك أمم لا تهتمّ ولا تهتزّ عندما يُساء الى رموزها المقدسة وتتعاطى مع الاعتداء بلا مبالاة فإن أمة الملياري مسلم ليست كذلك”.

ولفت سماحته الى انه على” الدول الاسلامية ووزراء خارجيتها أن يتخذوا قرارات بمستوى الانتهاك والاعتداء في السويد والدنمارك وأن يوجهوا رسالة حاسمة وقاطعة بأن الاعتداء مجددا سيقابل بالمقاطعة الدبلوماسية والاقتصادية، واذا لم تفعل الدول ذلك في يوم رفض الذلّ فإن على شباب المسلمين في العالم الغياري والشجعان أن يتصرفوا بمسؤوليتهم وأن يعاقبوا هؤلاء المدنّسين لحرق القرآن دفاعًا عن دينهم”.

وتابع سماحته”كل الشباب المسلمين في العالم سيكونون في حِلّ اذا لم تتوقف الحكومات عن هذا الاعتداء وسيرى العالم حميّة هؤلاء الشباب الحاضرين للفداء دفاعًا عن القرآن”.

واردف سماحته بالقول:” اجتماع دول مجلس التعاون الاسلامي يجب أن يتخذ موقفًا من الاعتداء على المسجد الأقصى “، مؤكدا ان”الكيان الصهيوني هو الباطل وجرثومة الفساد في منطقتنا والغدة السرطانية ،والمنطقة لن ترتاح قبل اقتلاع هذه الغدة السرطانية”.

واكد ان”الشعب الفلسطيني المظلوم والصابر حقّه على جميع أحرار العالم أن يدعموه وينصروه ،ونؤكد وقوفنا في حزب الله والمقاومة الاسلامية في لبنان بكلّ ما نستطيع الى جانب الشعب الفلسطيني ونعتبر معركتنا واحدة ومستقبلنا واحد”.

وعن اليمن اعتبر سماحته ان”الهدنة غير الرسمية غير كافية للشعب اليمني العزيز ، ومن حقّ الشعب اليمني أن يتوقّف العدوان عليه”.

وفي ملف سورية قال سماحته انه “على كلّ حرّ وشريف أن يكسر حصار قيصر على سورية”.

ولفت سماحته الى ان” لبنان ههو المُعتدى عليه واسرائيل لا تزال تحتل جزءا من ارضنا وهي أعادت احتلال جزءًا من الغجر وتتحدّث بوقاحة عن استفززات”.

وتوجه للصهاينة بالقول:”انتبهوا من أي حماقة أو أي خيارات والمقاومة لن تتهاون عن أي من مسؤولياتها لا في الردع ولا في التحرير”.

واضاف:”المقاومة ستكون جاهزة لأي خيار ولن تسكت عن أية حماقة، اسرائيل هي التي تخترق الاجواء وتواصل احتلال الأرض”.

وفي ملف الحوار الداخلي قال السيد:”فتح الباب لحوارات ثنائية جادة ودؤوبة قد يفتح أفقا في جدار الانسداد القائم في مسألة الانتخابات الرئاسية وهذا ما نعمل ونتعاون عليه ونأمل أن نصل فيه الى نتيجة”.

ورأى انه يجب على “حكومة تصريف الأعمال الاستمرار في تحمّل المسؤولية”.

وفي ملف الترويج للشذوذ الذي أثير في الفترة الأخيرة قال سماحته:”في لبنان بدأ الخطر من خلال بعض الجميعات ونُشرت كتب للأطفال تروّج للثقافة المنحرفة”.

وطالب السيد نصرالله “الحكومة اللبنانية ووزارة التربية بأن تكون جزءًا من حماية أطفال لبنان والجيل الآتي”.

وأمام كلّ التحديات القائمة اعتبر سماحته انه من” واجبنا أن نكون حاضرين في كل الميادين وكلّ الساحات مهما كانت التضحيات والآلام وألّا نخلي الساحة وخصوصًا في مواجهة الشيطان الأكبر الذي يستغل وجود الكيان الغاصب لمحاصرة المنطقة ونهب خيراتها، والمعركة مفتوحة دفاعًا عن لبنان والامة والمقدسات”.

وجدد سماحة السيد الموقف في يوم عاشوراء” بالدفاع عن شعبنا وأن يكون بلدنا آمنًا عزيزًا سيّدًا ندافع عن نفطه وغازه ومائه من النهب”.

وتابع” نرفض الذلّ ولا نرضى بالخضوع ولا بالهوان ولا بالاستسلام، وعندما يضعنا أي عدوّ بين السلة والذلّة وهم عرفونا عبر الأزمان أننا أبناء الحسين (ع)”.

وختم سماحته بالإلتزام”بقسمنا للحسين بالبقاء في دربه نحمل رايته تجري في عروقنا دماؤه الزكية ونواجه كلّ طواغيت الأرض، وفي كلّ عام هجري يتجدّد نقول للامام الحسين لبيك يا حسين، نداؤنا العالي سيكون دائمًا لبيك يا قرآن لبيك يا حسين لبيك يا مهدي”.

 

المنار
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