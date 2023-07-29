باسيل في عشاء هيئة قضاء الشوف: لتطوير النظام كأحد أولويات العهد القادم انطلاقا من الطائف واللامركزية تتطلب مقومات مالية

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أشار رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الى أن "الشوف هي ارض الشراكة التاريخية وعامود الجبل وأرض التعاون التي أنتجت حياة مشتركة بقلب منفتح وبمحبة كبيرة أقول للدروز والمسيحيين والمسلمين أنه سوية سنبقى أقوى من كل مشروع يريد تقسيمنا، ونحن كلبنانيين أخطأنا بحق بعضنا وبالتالي يجب أن نتعلم من اخطائنا وأن ننظر الى مستقبل الشعب والبلاد"، مشيرا الى أنه "معا نبني الشوف ونثبت أهلنا بأرضهم ويعيشون سوية باحترام وكرامة".

وشدد باسيل في كلمة القاها خلال عشاء هيئة قضاء الشوف بحضور الرئيس المؤسس العماد ميشال عون على أن "أهل الشوف دافعوا عن وجودهم ودفعوا الثمن بسقوط شهداء وبأرزاقهم، واليوم جميعا يجب أن ندافع عن الشوف بمعركة عنوانها مشترك وعدونا فيها مشترك"، معتبرا أن "هذا العدو هو الغريزة الطائفية التي تهدد وجودنا وقد استغلها الخارج ليفجر حروبه، كذلك الفقر والهجرة ومؤامرة توطين شعب بأرض غيره وحرمانه من أرضه، كذلك عدونا هو تغيير هوية لبنان وصورته وطبيعته بتهجير شعبه واستبداله بشعب آخر، ايضا الفرز السكاني وتأثيره الظاهر على الدورة الاقتصادية بالشوف واخيرا عدونا هو اسرائيل الطامعة بأرضنا وبثرواتنا"، مشددا على أن "دفاعنا المشترك هو عن لبنان وعن حريتنا وسيادتنا على أرضنا وعن قرارنا الحر الذي ينبع من شراكة وطنية".

ورأى باسيل أن "هذا الدفاع لن ينجح لا بالشوف ولا بأي منطقة أخرى الا اذا كنا متفاهمين على نظامنا ونطبق القوانين وكل مكوّن مرتاح لوجوده ويعتبر أن المكون الاخر سند له، والمصالحة في الشوف تقوى بالشراكة الفعلية ويجب أن تكون أًصبحت من الثوابت والكلام عنها أصبح وكأنه تشكيك بها".

وأضاف: "المستقبل يجب أن نبنيه ونطوره ليعود الشوف كما كان عبر التاريخ منارة اشعاع وطني"، مؤكدا انه "لا يمكن أن نبني مستقبلا للشوف من دون مشروع سياسي واقتصادي واداري يشمل كل لبنان، وبالنظام الحالي والمنظومة الحاكمة لن يبنى وطن مستقر والتجربة علمتنا انه اذا لم يتفق اللبنانيون على مشروع مشترك لن ينجح الحكم والثمن يدفعه الناس".

وأكد أننا "كنا أول المعارضين لاتفاق الطائف لاننا اعتبرنا أنه فرض على اللبنانيين، ومنذ عودة العماد ميشال عون الى لبنان في 2005 اعترفنا بالطائف كدستور وعملنا على تطبيقه السليم في عهد الرئيس عون ونطمح لتطويره". وشدد باسيل على "عدم وجود مشروع للتيار منطلقه من خارج وثيقة الوفاق الوطني التي نعتبرها المنطلق والاساس ولكن نحن بحاجة الى مراجعتها وتصويب الشوائب التي ظهرت بالممارسة وتطوير الدستور ليتناسب مع طموح الاجيال القادمة التي ترغب بوجود نظام علماني بدولتها واقتصاد منتج".

ورأى باسيل أن "الاولوية اليوم هي لاعادة تكوين السلطة انطلاقاً من انتخاب رئيس للجمهورية ولكن لا نستطيع تجاهل ضرورة تطوير النظام كأحد أولويات العهد القادم، يعني الحفاظ على وحدة الدولة وحدودها ومركزية سياستها الخارجية والدفاعية والنقدية مع تطبيق الاصلاحات البنوية"، معتبرا انه "اذا استمرينا بتجاهل ازمة النظام نكون نعمق الازمة ونساهم بإضعاف الدولة وتفكيكها".

واعتبر باسيل أنه "يجب تطبيق الطائف الذي نص على اللامركزية الفعلية وتصحيحه وتطويره"، لافتا الى أن "اللامركزية لتكون فعلية يجب أن يكون لها مقومات ادارية ومالية صلبة، كذلك نص الطائف على الانماء المتوازن الذي لم يتحقق رغم المجالس والصناديق التي تحولت مزاريب هدر"، متسائلا "لماذا لا نقوم بالانماء المتوازن في المناطق من خلال اللامركزية، كذلك لماذا لا نقوم بالانتماء الوطني المتوازن من خلال الصندوق الائتماني؟ الم يحن الوقت لنفكر بالانماء بصورة مختلفة ويكون ناجحا؟"

وأضاف: "اتفاق الطائف نص ايضا على انشاء مجلس شيوخ وعلى الغاء الطائفية برمتها تدريجيا، فلماذا لا ننشىء مجلس شيوخ ونعطيه الصلاحيات الكيانية وننتخبه على أساس القانون الارثوذكسي، وأقله نبدأ بالزواج المدني الاختياري"، معلنا "الجهوزية للبدء بالبحث في كل هذه الامور".

وتساءل "لماذا يمر الوقت من دون انتاج قوانين واصلاحات، فماذا ننتظر حربا جديدة أو المفترض ان نلاقي بعضنا بالسلام والتفاهم وأن نسير بما نتفق عليه"، مشددا على أن "كل هذه المسائل هي التي دفعت التيار الى مقاربة استحقاق رئاسة الجمهورية بطريقة مختلفة انطلاقا من تجربة عهد العماد عون ودفعتنا للتفكير بان رئاسة الجمهورية هي بداية الزامية للحل ولكن هي ليست وحدها الحل ودفعتنا للقول ان برنامج العهد أهم من اسم الرئيس ولكن اسم الرئيس يؤشر اذا كان هناك من تفكير جدي لحل جدي وبنظام متطور وبخروج من المنظومة السابقة وبمستقبل واعد، ومن هنا توصلنا الى ورقة الاولويات الرئاسية واردناها ورقة نقاش بين اللبنانيين واكدنا ان البحث عن رئيس دون افق لا يفيد". وأكد ان "اسم الرئيس وشخصيته لا يجب أن ينفصلا عن المشروع الذي يحمله والذي على الحكومة بالانسجام مع الرئيس أن تحوله الى برنامج حكم بالتعاون مع المجلس النيابي".

واضاف باسيل: "بقدر ارتياحنا ان هذه المقاربة تبنتها المجموعة الخماسية كذلك نطالب أن تتحول الى خيار لبناني وان نتمكن قبل قدوم أيلول وهو موعد التشاور المنتظر أن نتفق على برنامج واسم للرئيس".

وقال: "لماذا انتظار ايلول ليعود الفرنسي ويختبرنا ويعدّ بعدها تقريرا للجنة الخماسية لتقرر ماذا ستفعل بلبنان؟ فلماذا لا نقرر نحن ونتفق وحدنا ونبرهن عن سيادتنا على قرارنا ونضع البرنامج ونضع الاسماء ونذهب للتوافق واذا تعذر نذهب الى التنافس الديمقراطي ونبرهن ان السيادة لدينا لها معنى بطريقة ممارستها".

وتطرق باسيل الى الخطاب الذي القاه في عشاء هيئة قضاء المتن وتناول فيه موضوع رئاسة الجمهورية، واشار الى أن "البعض ممن سمع كلامه اعتبر فيه تشددا عندما دعا الى عدم الرهان على تغيير موقفه، وسواهم اعتبر ان كلمتنا كانت تتضمن تنازلاً عندما قلنا اعطونا اللامركزية الادارية والمالية والموسعة للانماء المناطقي واعطونا الصندوق الائتماني للانماء الوطني واعطونا برنامج بناء الدولة وخذوا منا تضحية ست سنوات"، مؤكدا أننا "لم نقايض على رئاسة الجمهورية أو صلاحيات الرئيس بل نأخذ ثمن الاسم على مدى ست سنوات وبعد تجربة العماد عون بالرئاسة انا اتحمل مسؤولية التنازل عن الاسم مقابل أخذ مكسبين لهؤلاء للمسيحيين ولكل اللبنانيين شرط أن يتم اقرارهما بقانون من مجلس النواب وقابل للتنفيذ الفوري فور اقراره".

واعتبر باسيل أن "هذه التضحية تستحق ولكن السؤال هل هم مستعدون لدفع هكذا ثمن؟".

وختم باسيل بالتأكيد على أن "الحقيقة تبقى واحدة أننا لن نقبل أن يفرض علينا أحد رئيسا رغماً عن خيارنا وارادتنا وقناعتنا والاهم وجداننا، ومن دون مقابل وطني كبير يكون بحجم خياراتنا وقناعاتنا ووجداننا وطموحاتنا".