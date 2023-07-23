أملي فيكم كبير.. الرئيس عون من المخيم الشبابي للتيار: إرادتكم بمساعدة وطنكم ومساعدة ذاتكم هي الأساس..

A + A -

اكد الرئيس العماد ميشال عون من مخيم شباب التيار ان أرى امامي اليوم أجيالا من اعمار مختلفة ويجب ان تتعلموا من الذين سبقوكم، ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل كان مثلكم تلميذاً وهو اليوم يعمل مع رفاقه لتبقى الرسالة حية.



وشدد الرئيس عون على ان المطلوب من الجميع ان يعيشوا القيم الوطنية لان الوطن اذا لم نحبه ولم نساعده لينموا ويكبر لا يمكننا الحفاظ عليه لان التربية الوطنية هي اساس للمحافظة على الوطن ومطلوب منكم دائما ان تغذوا الروح الوطنية.



ودعا الرئيس عون الطلاب ان يحبوا الوطن ولكن الى جانب حب الوطن يجب ان يكون هناك فهم للسياسة، والسياسة هي قدرة فهم كيف يحكم الوطن ومن يحكمه واذا كان الحاكم يعمل الصح، لاننا اليوم نعيش في مجتمع يكذب والسياسيون يكذبون على المواطنين وانا عشتها معكم اذ كان الجميع يبدي استعداده لمحاربة الفساد وحين بدأت بالخطوة الاولى لمحاربة الفساد بدأ الاعلام يهاجمني وهذا ما فعله ايضا السياسيون، فيما اليوم بدأوا يخفون نتائج التحقيقات الناتجة عن معركة التدقيق الجنائي التي اطلقناها كي لا ينفضح تورطهم بالفساد، ولكن نحن سنكمل المعركة اليوم حتى لو لم نعد رؤساء، والمهم ان يكون لديكم اليوم الارادة لتساعدوا وطنكم وانفسكم، مذكرا انه كان هناك نية بزيادة سعر البنزين 100 ليرة فانطلقت التظاهرات، فيما هم سرقوا جنى اعمار اللبنانيين ولم يتظاهر أحد.



ولفت الرئيس عون الى ان لبنان عمره 103 أعوام ولم يهتم احد في السابق بمحاربة الفساد فيه ولم تتم محاسبة احد ولم يبنوا اقتصاده ومستقبله، ولكن نحن بدأنا.



ودعا الرئيس عون في الختام الى ان يكون الطلاب اوفياء للذين سبقوهم وسلموهم الرسالة، واملي بكم كبير، لافتا الى ان اعماركم تسمح لكم ان تكونوا عدة اجيال تحكم لبنان.



عشتم وعاش لبنان.