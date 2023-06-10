سرقت منزل مخدومتها... واختبأت عند صديقتها في الزلقا

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صـدر عن المديريّة العامّة لقـوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة بيان جاء فيه: "بتاريخ 24-5-2023، ادّعت مواطنة أنّ العاملة المنزلية لديها (ر. ل. من مواليد عام 1990، بنغلادشية)، أقدمت على سرقة مبلغ مالي قُدِّرَ بحوالى /10,000/ دولار أميركي ومصاغ من الذهب والألماس بقيمة حوالى /30,000/ دولار أميركي، وتوارت عن الأنظار".



وأضاف، "على الفور، باشرت القطعات المختصّة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة تمكّنت الشّعبة، وبأقل من ٢٤ ساعة، من تحديد مكان اختباء العاملة، بحيث تبيّن أنها تختبئ لدى صديقتها: - ك. أ. (مواليد عام 1987، أثيوبية) في محلّة الزلقا".



وتابع، "بتاريخ 25-5-2023، وبعد رصدٍ ومراقبة، داهمت إحدى دوريات الشّعبة المنزل وأوقفتهما في داخله، وضبطت المبلغ المالي والمصاغ. بالتحقيق معهما، اعترفت الأولى بما نُسب إليها لجهة قيامها منفردة بتنفيذ عملية السّرقة من داخل منزل مخدومتها، وأن صديقتها ليست على علم بأمر السّرقة".

وختم البيان، "سُلّمت المضبوطات الى المدّعية، وتم ترك المدعوة (ك. ا.) لقاء سند إقامة، وأجري المقتضى القانوني بحقّ المدعوّة (ر. ل.) وأودعت المرجع المعني، عملاً بإشارة القضاء المختص".