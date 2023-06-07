الوطن السورية: الرئيس الأسد لـ الرئيس عون: سورية تتمنى التوافق بين اللبنانيين على اختيار مرشح للرئاسة من دون تدخل خارجي

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الوطن السورية: نقلت قناة «الميادين» عن مصادر وصفتها بالموثوقة قولها: إن زيارة الرئيس عون للرئيس الأسد خاصة، والاجتماع كان ودياً، وأشارت المصادر إلى أن الحديث بين الرئيسين الأسد وعون تضمن العلاقات بين البلدين وضرورة الدفع بها لما فيه مصلحتهما.

المصادر كشفت بأن الرئيس الأسد أكد للرئيس عون بأن سورية تتمنى التوافق بين الأطراف اللبنانية على اختيار مرشح للرئاسة من دون أي تدخل خارجي.

من جهته أكدا لرئيس عون للرئيس الأسد بأنه كان واثقاً من انتصار سورية، وعودة الاستقرار فيها وعودة العلاقات مع محيطها العربي.