ميشال معوض: أعلن سحب ترشيحي لدعم جهاد أزعور لأنه قادر على حماية لبنان من الإنهيار

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أشار النائب ميشال معوض، بعد اجتماع كتل المعارضة في الحازمية، الى أنني عندما قدمت ترشيحي للرئاسة قدمت مشروع حل لكل اللبنانيين بغض النظر عن انتمائهم السياسي لأن ذل لا يفرق بين أي أحد".

وأكد معوض، أنني "ما زلت مقتنعاً أنه لا يوجد حل جزئي أو بالترقيع، وكنت من الأساس أعي الصعوبات التي سأواجهها انطلاقاً من واقع نعيشه جميعاً".

ولفت الى أننا "اليوم أمام مشروع هيمنة يخيّر اللبنانيين بين الخضوع لمرشح يمس بجوهر الشراكة الوطنية أو الفراغ والتعطيل"، معلناً أننا "لن نقف مكتوفي الأيدي، وأمام واقع تخيير اللبنانيين بين الفرض والتعطيل أصبح الحل الوحيد أمامنا أن نوسع رقعة التقاطعات نصل عبرها إلى ترشيح جهاد أزعور الذي حصل على شبه إجماع مسيحي حتى ولو لم يكن مرشحنا المفضل".

وأضاف "أزعور هو مرشح قادر أن يحمي لبنان من الإنهيار، لذلك قررت شخصياً أن أشارك في هذا التقاطع وأعلن سحب ترشيحي لدعم جهاد أزعور وأشكر النواب الذين صوتوا لي خلال الفترة السابقة".