أبي رميا: السعي لإنجاز تقرير لجنة تقصي الحقائق في ملف مسبح الرئيس لحود قبل اواخر تموز

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اكد النائب سيمون ابي رميا متابعة لجنة تقصي الحقائق النيابية المنبثقة عن لجنة الشباب والرياضة ملف مسبح الرئيس اميل لحود الاولمبي حتى بلوغ خواتيمه وتحديد مكامن الهدر.

واعلن ابي رميا في مقابلة ل "mtv" ان لجنة تقصي الحقائق ستبدأ الاستماع الى المعنيين بعد عشرة أيام لإعداد تقرير مفصل حول الملف. وعملية الاستماع ستتم على مرحلتين: المرحلة الاولى تخصص للاستماع الى وزراء الشباب والرياضة المتعاقبين منذ عام ٢٠٠٢ ليستكمل في المرحلة الثانية الاستماع الى المعنيين من مجلس الإنماء والإعمار والشركات المتعهدة تنفيذ المسبح، كاشفا عن مستندات وتقارير لدى اللجنة ستضم الى الملف.

واشار أبي رميا الى السعي لإنجاز التقرير النهائي للجنة تقصي الحقائق قبل اواخر شهر تموز.