وفد اقتصادي كويتي وصل مساءً الى لبنان

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وصل الى مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت مساء اليوم وفد اقتصادي كويتي برئاسة والوكيل المساعد لوزارة التجارة والصناعة الكويتية الدكتور محمد الجلال بدعوة من وزارة الاقتصاد والتجارة اللبنانية والإسكوا بهدف دعم وزارة الإقتصاد والتجارة اللبنانية.

وكان في إستقبالهم في صالون الشرف في المطار المدير العام لوزارة الإقتصاد والتجارة الدكتور محمد أبو حيدر ورئيس مجلس رجال الأعمال اللبناني - الكويتي أسعد صقال. وسيجري الوفد لقاءات في لبنان مع وزارة الإقتصاد غداً ومع الهيئات الإقتصادية اللبنانية ومع مجلس رجال الأعمال اللبناني الكويت.