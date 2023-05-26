living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بوشكيان اختتم AGRI-FOOD INNOVATION مع بيريتيك : الصناعي قادر بمهاراته على المنافسة في الخارج

26
MAY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

اختتم وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان معرض Agri Food Innovation الذي نظّمته "بيريتيك "في فندق لو رويال في ضبية. وتضمّن منافسة بين عارضين لمنتجات غذائية مبتكرة، فازت فيها ست مؤسسات عن ست قطاعات مختلفة. ووزّع بوشكيان وسفير هولندا في لبنان هانس بيتر فان در فوده الجوائز على اللفائزين. وبعد كلمة لكلّ من رئيسة المجموعة المنظمّة Qoot cluster والسفير فان درفوده، ألقى بوشكيان كلمة جاء فيها:"أهلا وسهلا بكم جميعاً في هذا اللقاء الودّي والمميّز بالأهداف والنتائج. إن Berytech وشركاءها والجهات المانحة والممولة والمبادرين (Entrepreneurs) يلتقون على برامج محدّدة وخلّاقة تفيد الاقتصاد ككل، وتنعكس ايجابياتها على الصناعة والزراعة.

لم يعد خافياً أن الشروط الغذائية الدولية والمحلية ومتطلبات المستهلك أينما كان، تفرض على المنتِج السلسلة التي باتت معروفة بالتتبّع Traceability والاستدامة Sustainibility من الأرض إلى المائدة مروراً بمحطات ومراحل عديدة، من بينها تخفيف الأدوية الزراعية غير الموصى بها عالمياً، والاعتماد على الزراعات العضوية والتعقيم، والتعبئة والتغليف والتوضيب والتبريد والتسويق والبيع وصولا بالمنتج الجيد المتمّم للمواصفات، من الرفّ الى المنزل. القدرة على التتبّع، أصبح المنتِج اللبناني بارعاً بها، نتيجة البرامج التي تؤهِّله مع بيريتيك على هذا الصعيد، وهذه سنتُها الرابعة في إطلاق المسابقة. ولقد خضع لمسارات طويلة من المهارات والخبرات والارشادات والتدريب لانتاج سلعة سليمة ومنتج صحّي يراعي الصحة العامة. وهكذا، أصبح هو العامل الجاذب للمستهلك، والعنصر الحاسم والمقرّر في الاختيار".

واضاف في كلمته متوجها الى السفير الهولندي :"هذه اللمحة السريعة من أجل شكركم وشكر بلادكم ودول الاتحاد الاوروبي التي تجمع لبنان بها علاقات تاريخية. ويقوم سفراء اوروبا في لبنان، والسفراء اللبنانيون في أوروبا بتوطيدها وترسيخها وتطويرها. كما يفترض دوركم الذي تبذلونه بدرجة عالية من المسؤولية، أن تُسهِّلوا التبادل التجاري والسلعي بالاتجاهين. لكنني أقصد وأتمنى أكثر أن يكون الاتجاه من لبنان الى الدول الأوروبية المُحبِّة لبلدنا الذي يشترك معكم بالعديد من القيم والمبادىء والقواسم المشتركة. رعايتكم لهذه المسألة مطلوبة بإلحاح. فهي تُشكّل منفذاً حيوياً للتصدير اللبناني الذي يَدُرّ العملات الصعبة التي يحتاج إليها الاقتصاد اللبناني للنمو والتعافي، والى الخروج من حال الركود والجمود وقلّة الاستثمارات الجديدة بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية غير الخافية عليكم. وإذ تعلمون أن عدداً من صناعاتنا بات منتشراً جداً في الأسواق الاوروبية والأميركية، دعونا نفتش عن أرضيّة صالحة ومتينة تؤمّن قيام استثمارات لبنانية - اوروبية مشتركة في لبنان في الصناعات التكاملية والتكنولوجية والطبّية والغذائية وغيرها. وأعتبر هذه الصيغة Win-win situation لنا ولكم".

وتابع:"تعرفون سعادة السفير، أن لبنان دفع وما زال يدفع عن المجتمع الدولي وعن أوروبا فاتورة النزوح السوري الى أراضيه، والتي كلفته مليارات الدولارات، سبّبت المزيد من العجز الاقتصادي، ولم يحصد في مقابل الوعود الدولية بالمساعدة الا القليل القليل. ننتظر منكم المبادرة على هذا الصعيد، وأن تأخذوا بالاعتبار هذا الواقع القاسي والأليم والصعب".

وختم مؤكدا ان"لبنان لم يعد يحتمل تسديد الفواتير عن غيره الذي يهمّه أن يبعد الكأسَ المُرّ عنه كما يقال عندنا. أجدّد شكري وامتناني لرعاية هولندا هذا البرنامج، ونحن نتطلع إلى المزيد من التعاون للخير المشترك. أهنىء القيّمين في Berytech وفي Qoot cluster والمشتركين الذين تأهلوا إلى النهائيات وفازوا".

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   