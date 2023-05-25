الجيش: عملية دهم وتوقيف مطلوبين في صحراء الشويفات

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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:

بتاريخ 25 / 5 / 2023، دهمت قوة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات في منطقة صحراء الشويفات – شارع المدارس، أماكن اختباء مطلوبين بجرم الإتجار بالمخدرات وترويجها، وأوقفت سبعة أشخاص هم: المواطنين (أ.ز) و(ع.ز) و(ج.ع)، والسوريين (ص.ج) و(ع.ف) و(ا.ك)، والفلسطيني (ص.ج). كما ضبطت 1060 ظرفاً من الكوكايين وباز الكوكايين، و26 كرة من حشيشة الكيف، و16 ظرفاً من الماريجوانا، إضافة إلى ثلاث سيارات غير قانونية ومبلغ مالي.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.