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أسرار الصحف ليوم الخميس 18 أيار 2023

18
MAY
2023
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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

قال دبلوماسي عربي يتابع قمة جدة إن الرهان على مرحلة عربية جديدة يقوم على حجم ما سيولد من ثقة وتعاون بين الرئيس السوري وولي العهد السعودي، لأن هذا هو المستجدّ الوحيد الذي يتيح استبدال المواجهة بالتعاون بين الدول الغنية مالياً ومحور القوة في الشرق الذي تقع سورية في قلبه.

خفايا


يعتقد مسؤول سياسي وسطي بارز أن النصف الثاني من حزيران سوف يأتي دون أن يكون لبنان قد انتخب رئيساً لأن الثنائي متمسك بفرنجية والاطفاف المقابل يعقد انتخابه ما سيفرض تشكيل لجنة مبادرة عربية ودولية تقوم بالاتصال بالأطراف المعنية وتضع مشروع تسوية شاملة وضمانات أبعد من الرئاسة.

 

 

 

 

اللواء: أسرار

همس

تتجه الأنظار إلى قمة جدة غداً، لمعرفة ما اذا كان لقاءٌ رفيعٌ، سيحصل بين رئيس عربي وممثل لبنان إلى القمة.

غمز
يُمعن رئيس تيار سياسي - نيابي في إرسال إشارات إلى حليف سابق بأنه هو من يؤخر التفاهم مع المعارضة حرصاً على عدم استفزازه..


لغز
أحدثت مذكرة التوقيف الدولية بحق سلامة صدمة لدى المقربين منه، والعاملين معه في السنوات السابقة!

 

 

 


نداء الوطن: خفايا

يدور تنافس خفيّ بين دولتين حول ملف الرئاسة في لبنان، وقد ظهرت ملامح هذا الصراع في الحركة الديبلوماسية لممثلي وموفدي البلدين في بيروت.

 

يؤكد أحد النواب الذين التقوا الوفد القطري أن هؤلاء قالوا صراحة إنه لا عودة للنازحين السوريين إلى بلادهم ويجب انتظار الضوء الأخضر الأميركي.

 

يختار أحد المرشحين المطروحين الابتعاد عن الإعلام مع أن انطلاقته السياسية كانت بدفع إعلامي وقد حصل ذلك بناء على نصيحة من مرجعية مؤثرة رئاسياً.

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