الحرارة تتخطى معدلاتها الموسمية

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس غدا الإثنين مشمسا إجمالا مع استمرار درجات الحرارة بالإرتفاع مترافقة بانخفاض بنسبة الرطوبة، كما تنشط الرياح في الفترة المسائية بخاصة جنوب البلاد. وجاء في النشرة الآتي:



- الحال العامة: طقس ربيعي مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع بقاء درجات الحرارة باردة نسبيا خاصة خلال الليل، ومن ثم تسيطر تدريجا كتل هوائية حارة مساء الإثنين مصدرها مصر والخليج العربي، تؤدي إلى ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة لتتجاوز معدلاتها الموسمية لشهر نيسان وتستمر حتى فجر الأربعاء، حيث تنخفض بشكل سريع تحت تأثير منخفض جوي بارد نسبيا متمركز فوق إيطاليا.

معدل درجات الحرارة لشهر نيسان من 15 إلى 24 درجة مئوية.



- الطقس المتوقع في لبنان: قليل الغيوم بسحب مرتفعة مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل، كما يتشكل الضباب على المرتفعات المتوسطة في الفترة الصباحية والمسائية. الإثنين: مشمس إجمالا مع استمرار درجات الحرارة بالإرتفاع مترافقة بانخفاض بنسبة الرطوبة، كما تنشط الرياح في الفترة المسائية خاصة جنوب البلاد. الثلاثاء: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا بسحب مرتفعة، مع ارتفاع حاد بدرجات الحرارة خاصة حيث تتخطى معدلاتها لشهر نيسان، تنشط الرياح وتكون محملة ببعض الغبار. الأربعاء: غائم جزئيا مع انخفاض ملحوظ وسريع بدرجات الحرارة حيث تصبح ضمن معدلاتها، تنشط الرياح ويتشكل الضباب على المرتفعات المتوسطة مما يؤدي إلى سوء في الرؤية أحيانا.



- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 15 إلى 27 درجة، فوق الجبال من 10 إلى 23 درجة، في الداخل من 10 إلى 28 درجة.



- الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و30 كم/س.



- الانقشاع: جيد على الساحل، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.



- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 40 و65 %.



- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء: 18°م.



- الضغط الجوي: 1022 HPA أي ما يعادل: 767 ملم زئبق.



- ساعة شروق الشمس: 05,25 ساعة غروب الشمس: 17,59