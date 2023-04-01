نقابة موظفي شركتي الخليوي: سنتصدى للحملات المشبوهة والمطلوب مقاربة علمية مبنية على وقائع لا على أهداف مدمرة

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شجبت نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخليوي الحملات المشبوهة ليشطنة قطاع الإتصالات، ولا سيما الخليوي منه، مؤكدة أن ثه سستصدى لها ولافتة الى الموظفين حافظوا على استمرارية الشبكة والخدمات، مما جعلهم مصدر جذب لكثير من الشركات الإقليمية العالمية لتتعاقد معهم.

وجاء في رسالة وجهتها الى الموظفين في شركتي ألفا وتاتش: لقد اثبتم بعملكم ووحدتكم انكم للكفاءة عنوان وللوفاء بنيان وأكبر حامي لقطاع الإتصالات في لبنان. أثبتم أنكم مثال لوحدة الموقف متى دعت الحاجة، أثبتم انكم في الوطنية والمسؤولية مثال ايضا" يقتدي به.



اضافت: نستغرب بعض الحملات المشبوهة لشيطنة القطاع الإتصالات، وهي تستهدف نجاحه وصموده في الظروف الصعبة بحكمة وتصور منهجي وعلمي، وهذا كله مدماكه الأساس موظف قطاع الخليوي الذي يعمل حالياً وبكل الأوقات في مختلف واصعب الظروف للحفاظ على القطاع و على استمرارية الشبكة والخدمات وكان مصدر جذب لكثير من الشركات الإقليمية العالمية ليتعاقدوا معه.



ونبّهت إلى ضرورة مقاربة الأمور مقاربة علمية مبنية على وقائع لا على أهداف مدمرة.



اضافت: ان النقابة وأي مجلس نقابة منذ التأسيس هي من صلب الموظفين وتوجهاتهم، وهذا ما أظهرته الإنتخابات الأخيرة بإنتخاب مجلس متنوع من كافة فئات المجتمع وستبقى دائما للجميع في سبيل تحقيق ما يطمح اليه اي زميل تحسينا" وتحصينا" وحماية للحقوق.



ختمت: سنبقى دائما" يدا" واحدة وستبقى قوتنا بوحدتنا وسندافع عن حقوقنا بكل الوسائل التي يرعاها الدستور والقوانين المرعية الإجراء من دون كلل ومع ابقاء التواصل البناء قائما" مع الجميع.