روسيا اليوم: الجيش الأمريكي ينفذ ضربات جوية على أهداف في سوريا

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روسيا اليوم: شنت القوات الأمريكية أمس سلسلة من الضربات الجوية على أهداف في سوريا قد تكون مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، حسبما أعلن البنتاغون.

وقال البنتاغون في بيان له، إنه في وقت سابق الخميس، قتل متعاقد أمريكي وأصيب خمسة أفراد من الجيش الأمريكي إضافة إلى متعاقد آخر بعد أن استهدفت طائرة بدون طيار منشأة صيانة في قاعدة للتحالف الدولي قرب الحسكة في شمال شرق سوريا.

وأضاف البيان أن الطائرة بدون طيار، حسب تقدير الاستخبارات، "من أصل إيراني".

ونقل البيان عن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن قوله: "بتوجيه من الرئيس (جو) بايدن، فوضت القيادة المركزية الأمريكية بشن ضربات جوية دقيقة هذا المساء في شرق سوريا للمواقع التي تستخدمها الجماعات المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني".



وتابع: "الضربات الجوية جاءت ردا على هجوم اليوم، فضلا عن سلسلة من الهجمات الأخيرة ضد قوات التحالف في سوريا من قبل مجموعات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني".

وأشار البيان إلى أن "هذه الضربات الدقيقة تهدف إلى حماية الأفراد الأمريكيين والدفاع عنهم"، مشددا على أن "الولايات المتحدة اتخذت إجراءات متناسبة ومتعمدة تهدف إلى الحد من مخاطر التصعيد وإلى تقليل الخسائر".

وقال أوستن: "سنتخذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن شعبنا وسنرد دائما في الوقت والمكان اللذين نختارهما.. لن تستطيع أي جماعة ضرب قواتنا دون عقاب".

وحسب البيان، فإن اثنين من الجنود المصابين تلقيا العلاج في الموقع، بينما تم إجلاء ثلاثة جنود آخرين والمتعاقد إلى مرافق التحالف الطبية في العراق.