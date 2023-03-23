عناوين الصحف ليوم الخميس 23 آذار 2023

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الأخبار: الانسحاب من سوريا: تركيا تريد التفاوض

نصرالله: ردّنا حتمي وسريع على أي اعتداء

بري وملف الرئاسة: أبشر بطول سلامة يا مِرْبَع!

توسيع المطار: مبنى للرحلات العارضة والسياحية بـ147 مليون دولار





البناء: العالم الإسلامي موحّد في صيام اليوم في ظلال الاتفاق الإيرانيّ السعوديّ بعد سنوات التفرقة / خرازي: إيران بلغت تقنياً مرحلة القدرة على إنتاج قنبلة نووية… لكنها لا تريد / نصرالله لـ«الإسرائيلي”: روح بلّط البحر… والرد سريع وقويّ على أي استهداف /





الديار: المتقاعدون العسكريّون يقودون المواجهات المطلبيّة... وصحف خليجيّة: أين مليونيريّة لبنان؟

نصرالله: الإنقاذ مسؤوليّة الجميع... واتصالات لجمع الأقطاب في بغداد أو القاهرة

باسيل مع الجلسة التشريعيّة ببندين... جعجع: هدفها التمديد للبلديّات... وردّ من خليل



اللواء: برّي لـ«اللواء»: لا بدّ من التوافق مع المملكة حول الخيار الرئاسي

السفير السعودي يُرجِّح «الصمت الدبلوماسي».. واحتواء قطوع تحرك العسكريين بين النجمة والسرايا

النهار: مواجهات في الشارع وخيبة في المجلس وتشريع مؤجل!



الجمهورية: تأجيل متجدد: إنتخاب أو الفوضى؟



نداء الوطن: وفد "الصندوق" يغادر بانطباعات "سيّئة": صندوق استرداد الودائع "مضيعة للوقت"

"العصابة الحاكمة" تتقاذف المسؤوليات: "الحقّ على الطليان"!

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