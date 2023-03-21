نداء الوطن: إقرار فئات جديدة من العملة الوطنية

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بعض ما جاء في مانشيت نداء الوطن:

أكدت أوساط مالية "فقدان السيطرة على سعر صرف الدولار"، شددت الأوساط نفسها على أن ما نشهده راهناً هو انعدام القدرة على لجم حالة "التضخم المفرط" نتيجة ارتفاع الكتلة النقدية بالليرة وانعدام قيمتها السوقية على نسق ما حصل في فنزويلا حيث التداول بالعملة الفنزويلية كان يتم بـ"الشوالات"، وبالتالي بات السؤال "المركزي" اليوم يتمحور حول توقيت طباعة ورقة المليون ليرة لاستيعاب حجم التداول النقدي بالعملة الوطنية، مع الإشارة في هذا المجال إلى أنّ الجلسة التشريعية التي دعا رئيس المجلس النيابي نبيه بري مكتب المجلس للانعقاد الاثنين المقبل لتحديد جدول أعمالها، ستطرح مسألة إقرار فئات جديدة من العملة الوطنية والتسريع بطباعة ورقتي الخمسمئة ألف ليرة والمليون ليرة، بعدما باشر حاكم المصرف المركزي رياض سلامة فعلياً الخطوات العملية واللوجستية في هذا الاتجاه.