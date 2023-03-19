وزير الزراعة: الوضع أصبح في حال حرجة

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استقبل وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن في دارته في شعت، وفودًا شعبية وجمعيات زراعية من منطقة بعلبك الهرمل.



وبحث مع عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ملحم الحجيري ووفد من المزارعين في عرسال، أضرار الخيم البلاستيكية بعد العاصفة الثلجية.



ورأى أن "الوضع أصبح في حال حرجة على مختلف الصعد الاقتصادية والاجتماعية، الأمر الذي يحتم على الجميع التقدم خطوة لحل الازمة التي تبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية ومن ثم تشكيل حكومة، لتبدأ رحلة النهوض في هذا البلد الغني بأهله ومقوماته الاقتصادية وثروته النفطية الواعدة".

وخلال اللقاء اتصل برئيس الهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير للبحث في تعويض المتضررين من العاصفة.



واستقبل الحاج حسن الجمعية الإنسانية لرعاية المرضى وذوي الاحتياجات الخاصة التي أطلعته على التحديات التي تواجه عمل الجمعية والامكانات المتاحة لتقديم العناية للمرضى المحتاجين.