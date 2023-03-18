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المحامي ميشال نعمة يُعلن إستقالته: ""لقد قلنا ما قلناه"

18
MARCH
2023
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صدر عن المحامي ميشال نعمة بليلة عيد مار يوسف بيان جاء فيه, "رفضًا لتعديلات 3 إذار 2023 التي تمس بحرية المحامين وكرامتهم أعلن إستقالتي من اللجان النقابية التالية:
لجنة اللامركزية, لجنة اللاجئين والعمال الأجانب, لجنة البيئة والتراث والآثار من موقعي كمستشار ومن العضوية, لجنة تطوير القانون الإداري ولجنة النشرة والإعلام".

وأضاف, "أعلن يا سعادة النقيب ناضر كسبار عن رفضي لكل تعديلات 3 آذار 2023 وأعتبرها غير دستورية وغير قانونية وغير نقابية".

وتابع نعمة, "أطالبكم مع أعضاء المجلس بإلغائها مع كل تقديري للجهود الكبيرة المبذولة من قبلكم التي ترجمت بأفعال وأعمال وإنجازات عبرنا مرارا عن تقديرنا لكم فيها،

ولكن ما قمتم به في تعديلات 3 آذار 2023 يتعلق بحريتنا، وبالتالي و بكل وضوح وصراحة، لا يمكن أن نقبل معكم بقمع حريتنا بهذا الشكل في نقابة بيروت أم الشرائع وأم الحريات أو بأي شكل من الأشكال!".

وأكد أن, "التعبير عن رفضنا لقرارات الظلم و القمع ليس قدح وذم، وقلنا و نقول مجددا بأننا نحترمكم يا سعادة النقيب والأعضاء الأعزاء جميعا وأنتم لستم مرجعيتنا فقط بل أهلنا وأخوتنا وعيلتنا و"دمنا عحسابكن".

وأردف, طلكن عندما هذه المرجعية تقترب من حريتنا و من كرامتنا، لنا كل الحق بالمطالبة بإلغاء قراراتها غير الدستورية وغير القانونية وغير النقابية، و إذا أصرت على قرار الظلم والقمع، لنا كل الحق في المطالبة عندها بإستقالتها وبإجراء إنتخابات نقابية مبكرة!".

وأشار إلى أن, "في حال أصريتم يا سعادة النقيب وأعضاء المجلس الأعزاء على تعديلات 3 آذار 2023، سنطالب بإستقالتهم جميعًا و بإجراء إنتخابات نقابية مبكرة!".

وختم قائلاً: "فلولا هذه الحرية المقدسة التي بذلنا في سبيلها أغلى التضحيات، ما بقيت لا نقابة ولا بقيت بيروت ولا بقي لبنان! ولذلك لقد قلنا ما قلناه!".

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