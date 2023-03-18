درغام من قبرص: تطرقنا لدور لبنان في تعزيز الحوار الإسلامي المسيحي وملف النازحين

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أشار عضو تكتل لبنان القوي النائب أسعد درغام، في تصريح له عقب مشاركته في مؤتمر الأمانة العامة الدولية للجمعية البرلمانية الدولية الأرثوذكسية في قبرص لليوم الثاني على التوالي، الى "أننا تطرقنا مع المسؤولين في قبرص للعديد من الملفات التي تهم البلدين وكيفية تطويرها، مؤكدا أن كل اللقاءات ركزت على القيم الأرثوذكسية والدور الهام الذي يمكن أن يلعبه لبنان في مجال الحوار الاسلامي ــ المسيحي وتعزيز العيش المشترك".



وأضاف درغام:" لقد حصل ملف النزوح السوري على حيز كبير من المباحثات، وذلك عبر التحدث بالأرقام والمعطيات عن خطر النزوح والأعباء التي يرتبها على المجتمع اللبناني، إذ ان النازحين باتوا يشكلون ما يقارب نصف المجتمع المحلي، كما جرى البحث بضرورة عودتهم الى بلادهم والطرق الكفيلة بتحقيق هذا الأمر".



وتضمنت فعاليات اليوم الثاني، زيارة رئيس أساقفة نيا جستنيان وسائر قبرص جورجيوس في أبرشية قبرص، كما عقدت سلسلة لقاءات مع المسؤولين القبارصة وتم زيارة مجلس النواب القبرصي.