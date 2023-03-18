هزة جديدة في تركيا!

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وقع زلزال بقوة 4.6 درجات على مقياس ريختر في منطقة غوكسون بولاية قهرمان مرعش جنوبي تركيا.

وذكر بيان صادر عن رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، أن هزة أرضية بقوة 4.6 درجات وقعت في ولاية قهرمان مرعش، عند الساعة 08:14 (تغ +3).

وأشار إلى أن مركز الزلزال بمنطقة غوكسون، وعلى عمق 7 كيلومترات من سطح الأرض.

وفي 6 شباط الماضي، ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا زلزالان عنيفان بلغت قوتهما 7.7 درجات و7.6 درجات، وكان مركزه ولاية قهرمان مرعش، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات آلاف الأشخاص وخلَّف دمارا ماديا هائلا.