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أوجيرو تُعلن الإضراب.... "أصبحنا في حال عجز"!

17
MARCH
2023
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أصدر المجلس التنفيذي لنقابة أوجيرو بياناً جاء فيه, "بعد أن أصبحنا في حال عجز حتى عن الوصول إلى مراكز عملنا, وبعد أن لامس سعر صفيحة البنزين المليوني ليرة, ومع دخول أيام الصوم المبارك و ما لها من مصاريف, ولاننا لم نستطع لغاية تاريخه التوصل الى اي بوادر حلول قد تؤدي الى التخفيف من اعباء الاستمرار".

وأضاف البيان, "حرصاً منا على كرامة العاملين, يعلن المجلس التنفيذي لنقابة أوجيرو, التوقف عن العمل وعدم الحضور إلى المراكز أيام الاثنين والأربعاء والجمعة بتاربخ 20/22/24 آذار 2023".

ووفق البيان, "طالب المجلس التنفيذي لنقابة أوجيرو جميع الزملاء العاملين بتسمياتهم الوظيفية كافة الإلتزام التام وذلك حرصاً على مصالحهم وعلى مصلحة الهيئة والقطاع وإنتظار ما قد يستجد من تطورات يتابعها المجلس التنفيذي أولا باول".

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