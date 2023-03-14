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متى يبدأ شهر رمضان هذا العام وكم عدد أيامه؟

14
MARCH
2023
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أعلنت عدد من الدول العربية والإسلامية موعد تحري رؤية هلال شهر رمضان 1444، ليكون الخميس 23 مارس أول أيام الشهر. ووفقا لإمساكية شهر رمضان، يكون عدد أيام الشهر هذا العام 29 يوما.
 
وبحسب حسابات الفلك، فإن آخر أيام شهر رمضان ستكون يوم الخميس 20 أبريل الموافق 29 رمضان. ويكون عيد الفطر يوم الجمعة 21 أبريل 2023.
 
من المتوقع أن يكون عدد ساعات الصيام نحو 14 ساعة في أول أيام شهر رمضان في غالبية الدول العربية، بما فيها مصر والسعودية وقطر والإمارات والكويت والبحرين وسلطنة عمان والأردن وسوريا ولبنان وفلسطين، وكذلك تركيا وإيران، يزيد أو ينقص بضع دقائق في هذا البلد أو ذاك.
 
وسيكون اليوم الأول من شهر رمضان المبارك لهذا العام 2023 الأقصر في عدد ساعات الصيام، ثم تزداد بعد ذلك تدريجيا، ليكون عدد ساعات الصيام في آخر يوم حوالي الـ15 ساعة.
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