الجمهورية: جعجع: معادلة مخايل الضاهر او الفوضى في العام 1988 أُعيدت اليوم... الفريق المُمانع لن يستطيع تأمين النصاب لانتخاب مرشحه

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بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

قال رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع: «انّ معادلة مخايل الضاهر او الفوضى في العام 1988 أُعيدت عبر كلام الامين العام لـ»حزب الله» حسن نصرالله، عبر معادلة رئيس تيار المردة سليمان فرنجية او الفوضى، لكننا نرى بأنّ الفريق المُمانع لن يستطيع تأمين النصاب لانتخاب مرشحه.

وبالتالي، فإن تأمين 65 صوتاً له أصبح شبه مستحيل، لأنّ المضي بمرشح «حزب الله» يعني انّ درب الجلجلة طويل الأمد، ومواجهتنا ستكون سياسية دستورية». معتبراً أنّ «حزب الله» يخشى أي رئيس آخر غير فرنجية، فوضع الحزب ضعيف لأنه لا يثِق بمرشح سوى فرنجية». ورأى انه «في حال تمكّن قائد الجيش جوزف عون مِن جمع الاصوات المطلوبة عبر تعديل الدستور، فـ»القوات اللبنانية» لن تمانع وصوله الى سدة الرئاسة».