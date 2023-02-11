صاعقة تضرب تمثال المسيح الفادي في ريو دي جانيرو

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أوردت وكالة "أسوشيتد برس" نقلا عن سلطات ريو دي جانيرو أن تمثال السيد المسيح المخلص المشهور أصيب أثناء العاصفة.

أوردت وكالة "أسوشيتد برس" نقلا عن سلطات ريو دي جانيرو أن تمثال السيد المسيح الفادي المشهور أصيب أثناء عاصفة قوية في المدينة الساحلية.

وضربت الصاعقة تمثال "يسوع الفادي"، المعلم الشهير لريو دي جانيرو، في ساعة باكرة من صباح امس الثلاثاء. وقد سجلت الكاميرا "اللحظة"، في لقطة مذهلة تقطع الانفاس.

ويبلغ علو التمثال 100 قدم، ويعتبر من اكبر تماثيل السيد المسيح في العالم. ويشرف على الريو من تلة شاهقة، "تلة كوركوفادو" التي يصل ارتفاعها الى نحو الفي قدم. وكان التمثال تعرض لصاعقة مماثلة في شباط 2008، مما استوجب اخضاعه لاعمال ترميم، من اجل تصليح اضرار لحقت برأسه واصابعه.