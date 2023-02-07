الوزير باسيل يستقبل القائم بأعمال سفارة الكويت وعدداً من الزوار... هذا ما جرى بحثه!

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استقبل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، اليوم، القائم بأعمال سفارة الكويت، الوزير المفوض عبدالله سليمان الشاهين، وجرى البحث في العلاقات الثنائية. وشكر باسيل للكويت موقفها الداعم للبنان، وكذلك تخصيصها القرض لإنشاء وإستكمال شبكات ومحطات الصرف الصحي في قضاء البترون بقيمة ٦٠ مليون دولار. وشدد باسيل على أهمية العلاقة بين لبنان ودول الخليج.

وعرض مع وفد من ‏نقابة المعلمين ومجلس النقابة مشاكل التعليم الخاص. وأبدى باسيل بنتيجة الشرح، تأييده مطالب الأساتذة، مؤكدا أن التعليم مهما أتت كلفته يبقى الأكثر نفعا للمجتمع، والأقل كلفة في حال غيابه من بين الأكلاف المتأتية من الأمن والقضاء والمشاكل الناتجة من الأزمة الإجتماعية.

واستقبل وفدا من لقاء الهوية والسيادة الذي عرض مشروعه لتطوير النظام. وجدد باسيل التأكيد على الحاجة الى طاولة حوار تدرس سبل تطوير النظام، مؤكدا أن لدى التيار مشروعا متكاملا لهذه الغاية، وهو جاهز لأي تعاون من أجل دعم فكرة الحوار.