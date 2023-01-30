حزب الله يُدين الجريمة المروعة في مدينة بيشاور ‏الباكستانية

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أصـدر حـزب الله الـبـيـان الـتـالـي:

يُدين حزب الله بشدّة الجريمة المروعة التي ارتكبتها الجماعات ‏التكفيرية الإرهابية في مسجد يمتلئ بالمصلين في مدينة بيشاور ‏الباكستانية وراح ضحيتها عشرات الشهداء وعدد كبير من ‏الجرحى.‏

إنّ إصرار هذه العصابات على ارتكاب المجازر المهولة وضرب ‏الأمن والاستقرار في بلاد المسلمين يستدعي تعاونًا وثيقًا بين ‏حكومات هذه الدول لملاحقة هؤلاء القتلة...

الذين يتلطون زورًا خلف ‏الدين، وتبيين فكرهم الضّال والمنحرف ومحاصرته والقضاء ‏عليه. ‏

إنّ حزب الله إذ يدعو السلطات الباكستانية إلى تكثيف إجراءاتها ‏الأمنية وملاحقة هؤلاء المجرمين ووضع حدّ لإرهابهم.

يتقدّم من ‏عوائل الشهداء بأحر التعازي ويسأل الله لهم الرحمة وللجرحى ‏الشفاء العاجل.‏