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لبنان على طريق فنزويلا

27
JANUARY
2023
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أشار الخبير الاقتصادي والاستراتيجي البروفيسور جاسم عجاقة إلى أن تدخّل مصرف لبنان للجم الدولار لن ينفع طالما لا تتوافر خطوات حكومية لمواكبة الخطوات ما سيقوم به المركزي.

ورأى عجاقة في حديث إلى "صوت كل لبنان" أن المشكلة هي في الهيكل اللبناني وعدم الثقة في السياسة والقضاة، والاشتباك القائم مع المجتمع الدولي منذ تعثّر لبنان عن سداد ديونه.

واعتبر عجاقة أننا على طريق فنزويلا إذا استمرّ وضع الدولار على حاله بالارتفاع ولكن الطريق نحو هذا السيناريو لا يزال طويلاً ويمكن القيام بكثير من الخطوات من قبل حكومة تصريف الأعمال.

وأكد عجاقة أن وزير المال يستطيع معالجة الوضع من خلال إلزام التجار بدفع الضرائب بالكاش دولار إضافةً إلى رقابة وزارة الاقتصاد للتجار ووزارة الداخلية للحدود وإنشاء غرفة مشتركة بين وزارتي المال والداخلية لتنسيق المعلومات في ما خص تهريب التجار.

وعارض عجاقة إصدار أوراق المليون ليرة معتبرًا أنها تعطي مؤشرات سلبية للأسواق، مضيفًا: "الأمر ليس على الطاولة لأن إصدارها يتطلب قرارًا من مجلس الوزراء".

وكشف أن مصير صيرفة مرتبط بإبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي، مشدّدًا على أنه يجب على الوفد المفاوض أن يتنبّه لطلب صندوق النقد بما يخص تحرير سعر الليرة من حيث القيمة وانعكاس ذلك على الطبقة الفقيرة.

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