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الديار: عودة صامتة للرئيس سعد الحريري

26
JANUARY
2023
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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

الرئيس سعد الحريري في بيروت لاحياء ذكرى والده الرئيس الشهيد رفيق الحريري في ١٤ شباط، وخلافا للمعلومات التي سادت عن استقبالات شعبية واحتفال حاشد على الضريح مع مهرجان خطابي،

 

فان المعلومات اكدت ان عودة الحريري ستكون صامتة، ولن يرافقها احتفالات او مهرجانات او اعلان مواقف بل قراءة الفاتحة على الضريح ووضع الاكاليل، وتستمر زيارة الحريري لعدة ايام يلتقي فيها قيادات المستقبل والعديد من السياسيين والشخصيات.

 

واشارت المعلومات، ان عودة الحريري النهائية لن تكون قبل انجاز الاستحقاق الرئاسي، وكشفت ان الجهود الاماراتية المصرية مع الرياض نجحت في فك الخناق عنه، كما ان الامارات سهلت له الحصول على استثمارات في السوق النفطي الجزائري، بالاضافة الى قناعة مصرية اماراتية عربية بان الفراغ في الشارع السني في لبنان لا احد قادر على تعبئته الا سعد الحريري وهو الوحيد المؤهل لاعادة الحضور السياسي والدور للسنة في لبنان وتصحيح الخلل القائم.

الديار
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