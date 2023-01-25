أسرار الصحف ليوم الأربعاء 25 كانون الثاني 2023

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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

قال مرجع أمني تذكروا كلام باربرا ليف “يجب أن يسوء الوضع أكثر ليتحرك الشارع” مع توقيت ارتفاع سعر صرف الدولار مع الصحوة المفاجئة للقاضي طارق بيطار واليد الأجنبية الحامية والراعية لكل منهما، وما يستدرجه أو يشرّعه الموضوعان المالي والقضائي من تحرّكات في الشارع مبرمجة وعفوية



خفايا

تؤكد مصادر حقوقية أنه يمكن للنيابة العامة التمييزية إخلاء سبيل الموقوفين الذين قرّر القاضي طارق بيطار إخلاء سبيلهم طالما أنهم لم يعودوا مطلوبين لصالح جهة قضائية أخرى بمعزل عن سلامة الإجراءات بينما السير بقرارات الادعاء تستدعي قبول صلاحية الجهة المدّعية.



اللواء: أسرار

همس

برزت، بعد الأزمات النقدية في العراق، مخاوف من إحكام الخزانة الأميركية ومؤسساتها المالية الرقابة على التحويلات المالية SWIFT الى لبنان وسوريا وغيرها..



غمز

نائب شمالي تغييري يدرس جدياً الانضمام الى تكتل قيد البحث، في منطقته، بعدما ملَّ مما يصفه «بالمواقف الخطابية»!



لغز

ما تزال بعض العواصم ذات التأثير تعارض سلة المقايضة بين رئيس من 8 آذار ورئيس حكومة من 14 آذار..

نداء الوطن: خفايا

يروّج أحد الوزراء لمشروع معاش تقاعدي كبديل عن تعويض نهاية الخدمة، ما يشكل خدمة لصندوق الضمان الاجتماعي والمصارف من خلال السطو على تعويضات المضمونين وتقسيطها على 20 سنة مقابل فائدة تتراوح بين 3 و5%.

تتداول الأوساط السياسية الحديث عن تخصيص مبلغ بحوالى 20 مليون دولار نقدي لصالح احدى الشركات المتعهدة لصيانة أحد معامل الكهرباء الأساسية.

يشكو عدد من الموظفين المحسوبين على تيار معارض من تصرفات كيدية في إحدى الوزارات الخدماتية وذلك بعد فقدان مرجعيتهم دورها.