الصراف: اتساءل كيف يتم القيام باستعراض عسكري على المرفأ في ظل وجود هذه المواد في العنبر 12؟

طلبت الاستماع الي في ملف انفجار مرفأ بيروت لم يستجب أحد أودعت القاضي بيطار الأوراق التي بحوذتي ووضعت نفسي بتصرّفه.المواد التي في الباخرة ما كانت لتدخل إلى لبنان قبل أن يكشف عليها الجيش اللبناني واليونيفيل ويمنع إنزال هذه المواد من الباخرة دون إذن قضائي

وأضاف: اتساءل كيف يتم القيام باستعراض عسكري على المرفأ في ظل وجود هذه المواد في العنبر 12؟وأتحدى القضاء أن يقدّم لي لائحة بالشهداء الذين استشهدوا في المرفأ. هناك أشخاص كان يفرض ألا يكونوا في المرفأ ألا يحق لنا أن نسأل عنهم؟