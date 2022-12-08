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وصول ميقاتي الى الرياض لحضور القمة العربية- الصينية

8
DECEMBER
2022
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وصل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مساء اليوم الى الرياض في المملكة العربية السعودية ، تلبية لدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لحضور القمة العربية- الصينية التي تستضيفها المملكة غدا الجمعة في التاسع من كانون الاول.
ويضم الوفد الرسمي اللبناني الى القمة وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، وزير المال يوسف الخليل، وزير الصناعة جورج بوشيكيان، مستشار الرئيس ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس،سفير لبنان في المملكة فوزي كبارة، سفير لبنان في مصر ولدى جامعة الدول العربية علي الحلبي، وسفيرة لبنان في جمهورية الصين الشعبية ميليا جبور.

وقد جاء في نص الدعوة”دولة الاستاذ نجيب ميقاتي رئيس الوزراء في الجمهورية اللبنانية:نحن على ثقة بأن حضور دولتكم سيكون له أطيب الأثر في تحقيق أهداف هذه القمة ، والمساهمة في التوافق على مخرجاتها بما يعود بالنفع على دولنا والعالم أجمع. وتقبلوا دولتكم اطيب تحياتنا وتقديرنا”.
وكان الرئيس ميقاتي توجه صباحا الى مدينة مكة المكرّمة والمدينة المنورة حيث ادى مناسك العمرة.

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