عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 6 كانون الأول 2022

الأخبار: حزب الله والتيار: كي لا يقع المحظور
الديار: باسيل يخسر أولى معاركه السياسيّة بعد خروج عون من بعبدا... ويُحضّر للتصعيد!
ميقاتي بدعم «الثنائي» وتمرّد الطاشناق يُعيد إنعاش الحكومة: الجلسة «مش يتيمة»
رهان على قرب استئناف المفاوضات الإيرانيّة ــ السعوديّة لتحريك الملف الرئاسي؟
النهار: جلسة انتكاسة "التيار" تطلق "خربطة" التحالفات
الجمهورية: التيار مستفز: وصلتنا الرسالة
هل أراد حزب الله كسر باسيل؟
البناء: ميقاتي يسجل هدفاً في مرمى التيار… لكن الدور النهائي يحسمه توقيع المراسيم / باسيل يتناول اليوم تصدّع التحالفات… ووزيرا حزب الله: استجبنا لوجع الناس/ القرارات الحكومية: فواتير المستشفيات وتأمين أدوية السرطان ورواتب المتقاعدين/
نداء الوطن: "القوات" تقاطع جلسة "الاتصالات": وظيفة الهيئة العامة الآن انتخاب رئيس
"فركة أذن" لباسيل: حكومة ميقاتي "تحمي ظهر المقاومة"!
اللواء: مجلس الوزراء يُقرُّ «بنوداً مالية حيوية».. وباسيل يتخبّط بإخفاقاته!
خلط أوراق بعد الجلسة واتساع الشـرخ بين حزب الله والتيار العوني.. والمراسيم تأخذ طريقها إلى التنفيذ
l'orient le jour: « Ministre roi », Bouchikian sauve la séance du Conseil des ministres