القضاء يدقق في قانونية عقد بث المونديال عام 2018.. الشبهة تفوق ال6 ملايين دولار!

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افادت مصادر قضائية لـ” الجديد” بان “النيابة العامة المالية حولت ملف يتعلق بشبهة حول فرق في بدل نقل حقوق بث مباريات كأس العام بين العام 2018 و 2022 والذي قدر بنحو 5 مليون دولار الى ديوان المحاسبة للتدقيق في قانونية عقد بث المونديال عام 2018 بانتظار رد الديوان”.

وكان وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد مكاري قد قال في تصريح سابق، أنّ شركة "BeIN" طلبت السّعر ذاته الّذي تقاضته العام 2018 لنقل مباريّات المونديال، وهو خمسة ملايين دولار". علمًا أنّ لبنان دفع أحد عشر مليون دولار في "المونديال" السّابق".