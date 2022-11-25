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لمن وقع ضحية أعماله...نشل حقيبة لسيّدة في محلّة بدارو على متن درّاجة آليّة فوقع بقبضة قوى الامن

25
NOVEMBER
2022
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في الساعة ١٨،٤٠ من تاريخ ٢١-١١- ٢٠٢٢، اشتبهت احدى دوريات مفرزة الاستقصاء المركزية في وحدة جهاز أمن السفارات والإدارات والمؤسسات العامة بأحد الأشخاص على متن دراجة آلية في محلة قصص بالقرب من جامع الخاشقجي، فعملت على ملاحقته وتمكّنت من توقيفه وهو المدعو: م. ز. (من مواليد عام 2001، لبناني).

وبتفتيشه، عثر معه على حقيبة يد نسائية بداخلها هوية، ورخصة سوق، ورخصة سير، ومبلغ من المال.

وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات، تبيّن أن الحقيبة عائدة لسيدة كانت قد تقدّمت بشكوى ضد مجهول بالتاريخ ذاته لدى فصيلة طريق الشام في وحدة شرطة بيروت بجرم تعرّضها لعملية نشل في محلة بدارو حوالي الساعة ١٨:٣٠، بحسب ما أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ.

وقد أودع الموقوف والمضبوطات الفصيلة المذكورة لإجراء المقتضى القانوني بحقه.

لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، عممت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورته وطلبت من الذين وقعوا ضحيته وتعرفوا إليه، الحضور إلى مركز فصيلة طريق الشام الكائن في محلة طريق الشام، أو الاتصال على الرقم 611019-01 تمهيداً لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

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