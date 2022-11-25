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طرابلسي يدعو الى اتفاق سياسي جديد..

25
NOVEMBER
2022
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أعلن النائب ادكار طرابلسي استمرار تكتل لبنان القوي الاقتراع بـ"الورقة البيضاء" في جلسات انتخاب رئيس للجمهورية لحماية فرصة ايصال مرشح يحظى باجماع وطني وطالما أن الاسم لم يظهر فالورقة البيضاء تبقى الخيار الافضل.
وأشار طرابلسي الى أن ورقة الاولويات الرئاسية التي توصل اليها التكتل هي أمل لتفاهم وطني عريض في مجلس النواب لايصال رئيس يحقق المشروع، مشيرا الى أن التكتل خاض تجربة ايصال الرئيس صاحب المواصفات المميزة والعالية ولكن ان لم يكن لديه دعم من أكبر شريحة سياسية نيابية يتم تعطيله من قبل الاطراف، كتجربة الرئيس ميشال عون التي عطلها بعض القوى السياسية التي ازعجتها الانطلاقة القوية للعهد.
وفي حديث لبرنامج "30دقيقة" عبر موقع ليبانون فايلز، أوضح طرابلسي أن فيتو رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل على الوزير سليمان فرنجية يعود الى عدم القناعة بامكانية رئيس المرده تطبيق المشروع الذي ينادي به التكتل.
طرابلسي دعا الى ضرورة ايجاد حلول دستورية من خلال اتفاق على نظام جديد كالذي تحدث عنه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وهو مرتبط بالاقتصاد والدستور والسياسة، وهذا الامر يتطلب جلسة جدية يخرج منها صفحة جديدة لبلد جديد.

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