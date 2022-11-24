"مقرب" من ماكرون يزور عمر حرفوش

A + A -

زار نائب البرلمان الفرنسي برونو فوكس، عضو لجنة الشؤون الخارجية والمقرب من الرئيس ايمانويل ماكرون، صاحب مبادرة "جمهورية لبنان الثالثة" عمر حرفوش في دارته بباريس للبحث بالملف اللبناني والإطلاع على رايه في ما يخص الاستحقاق الرئاسي، خصوصاً وأن باريس تستقطب عدد كبير من المرشحين المعلنين وغير المعلنين طلباً للدعم.

وكانت فرصة لحرفوش طرح فيها مشروعه لإنقاذ لبنان من السداد السياسي والاخلاقي وعرض مشروعه الجمهورية اللبنانية الثالثة لبناء وطن ودستور جديدين.

تجدر الإشارة إلى أن برونو فوكس هو صحافي سابق ملم بالشؤون اللبنانية وحضر معظم مؤتمراته