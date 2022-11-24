أسرار الصحف ليوم الخميس 24 تشرين الثاني 2022

A + A -

البناء: خفايا وكواليس

كواليس

توقعت مصادر دبلوماسية عربية شهوراً ساخنة في المنطقة قبل وصول التفاوض الى تسويات الربيع، وقالت إن التجاذبات ستمتد على أكثر من ساحة لترتيب التوازنات وتحسين أوراق القوة من التحرّك التركي العسكري وأحداث إيران ورفع التخصيب النووي ومأزق الهدنة في اليمن الى الرئاسة اللبنانية.

خفايا

قال خبير مالي إن تقرير البنك الدولي يكشف سبب المماطلة الحكومية في حسم الخيارات الاقتصادية والمالية التي يفترض أن تتضمنها خطة التعافي وذلك لأن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي يدعمان توزيع الخسائر الذي اعتمدته حكومة الرئيس حسان دياب ويرفضه كل من مصرف لبنان والمصارف.

اللواء: أسرار

همس

نصحت القوى الرسمية والمؤثرة في الوضع الداخلي بالتزام اقصى خيارات الاستقرار بانتظار النصف الثاني من ك2، لمعرفة مسار الاستحقاقات المقبلة في لبنان والمنطقة.



غمز

اتخذت اجراءات لمنع اي احتكاك بين النواب اليوم على خلفية مواقف وتصريحات في جلسة الانتخاب اليوم.



لغز

لا يترك مرجع كبير مناسبة إلا ويشيد فيها بمسؤول مصرفي، لاعتبارات تتعلق بمسيرة حافلة من التعاون بين الطرفين!



نداء الوطن: خفايا

يتحضّر مصرف لبنان للإعلان عن منصّة رديفة لسعر الصرف إلى جانب منصّة صيرفة تكون مخصّصة لاحتساب سعر الصرف لبعض الخدمات والسلع.

زار شقيق مرجع رسمي السعودية لتحسين صورة مرشح جدي لرئاسة الجمهورية والذي تربطه بالمرجع علاقات تحالفية وطيدة. المسؤولون السعوديون اكتفوا بالاستماع إلى ما طرحه الزائر ولم يعلّقوا على ما قدّمه من توضيحات.

تبيّن أنّ المبلغ الذي تحدّث عنه مرجع حكومي والذي سيقدّمه برنامج الأغذية العالمي، هو فعلاً نحو 1.8 مليار دولار لا أكثر، وهو لا يزال قيد الدرس.