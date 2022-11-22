نادر خوري ينعي " الكبير" روميو لحود: الكبار ما بيفلٌوا بيبقوا بيناتنا من خلال الكلمة والنغم والابداع....

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نعى الفنان نادر خوري الراحل الكبير روميو لحود:

الكبار ما بيفلٌوا بيبقوا بيناتنا من خلال الكلمة والنغم والابداع....

استاذ روميو سلٌم عالمطارح لبعيدي وغنٌج لولاد الزغار وضوٌي العيد بعيون محبينك وخبٌي شال الغزالة وتمايلوا ع لحن الهويدلي واتطمٌن ع بنت الجبل صديقة الاميرة زمرٌد وياسمين اللي ما عم يجيهن نوم هنٌي وناطرين حبابن والن بدك تبقى حدٌن يا حلا عمرن واذا لتقيت بوالي الوكالي خبرو انك كبير وصوتك عالي وما تنسى تحمل اشواقنا للست سلوى ست الرقٌة والذوق والتواضع وتأكد لمٌا نرجع نلتقي رح نرنٌم نشيد العطا والحب